ВАДА определилось с размером взноса для России на 2022 год

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) определило размер обязательного денежного взноса, который должна сделать Россия в бюджет этой организации в 2022 году, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Как отмечается, он будет составлять 1 177 557 долларов.

«Ежегодный взнос правительства России в бюджет ВАДА на 2022 год составляет 1 177 557 долларов», — сообщил представитель пресс-службы.

Размер взноса России в 2021 году составил 1 091 877 долларов. С каждым годом сумма взноса стран в бюджет ВАДА увеличивается примерно на 8 процентов.

Наибольшие взносы в бюджет ВАДА в 2021 году должны были внести США (2 931 923 доллара) и Канада (1 465 962 доллара). Канада, как и Россия, уже выплатила ВАДА положенную сумму.

США намерены выплатить всю сумму взноса только в том случае, если убедятся, что агентство начало делать реальные шаги по реформированию антидопинговой системы.