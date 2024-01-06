World Athletics не сократила представительство россиян в пуле допинг-тестирования

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не стала сокращать представительство россиян в своем пуле допинг-тестирования. Число россиян, включенных в новый международный пул тестирования, составляет 40 человек.

Сохранили места в международном пуле допинг-тестирования Анжелика Сидорова, Полина Кнороз, Тимур Моргунов и Александр Соловьев (все — прыжки с шестом), Эльвира Чепарева, Клавдия Афанасьева, Маргарита Никифорова, Василий Мизинов, Елена Лашманова, Сергей Кожевников, Антон Курбатов, Рейхан Каграманова, Сергей Широбоков, Анастасия Колчина и Максим Денисов (все — спортивная ходьба), Илья Иванюк, Мария Ласицкене, Данил Лысенко, Наталья Спиридонова и Матвей Тычинкин (все — прыжки в высоту), Илья Шкуренев и Валерия Москвитина (оба — многоборье), Валерий Пронкин, Андрей Романов, Елизавета Царева и Софья Палкина (все — метание молота), Полина Миллер, Ольга Вовк, Федор Иванов, Артем Макаренко, Екатерина Ивонина, Кристина Макаренко, Константин Крылов и Владимир Никитин (все — бег), Екатерина Конева и Дарья Нидбайкина (обе — тройной прыжок), Алексей Худяков и Виолетта Игнатьева (оба — метание диска), Максим Афонин (толкание ядра) и Борис Бездольный (метание копья).