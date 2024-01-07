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Источник: бывший глава ИБУ Бессеберг по телефону обсуждал помощь россиянам из-за допинга

Виктория Кравченко
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Андерс Бессеберг.
Фото Global Look Press

Полиция прослушивала телефонные звонки экс-президента Международного союза биатлонистов (ИБУ) Андерса Бессеберга и выяснила, что тот в ходе разговоров говорил о сокрытие положительных допинг-проб россиян, пишет VG.

Британский юрист, возглавляющий независимую комиссию ИБУ, Джонатан Тейлор имел доступ к материалам норвежской и австрийской полиции, которая прослушивала звонки Бессеберга.
«По телефону они расслабились и свободно рассказали о том, что происходит и какова их мотивация. Мы считаем, что есть четкие доказательства того, что происходило», — сказал Тейлор.

В апреле 2023 года прокуратура Норвегии обвинила Бессеберга в коррупции и получении взяток от «чиновников российского биатлона» во время работы на посту главы IBU, который он занимал с 1993 по 2018 год.

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории даст показания по делу бывшего президента Международного союза биатлонистов Андреса Бессеберга.

Андерс Бессеберг
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