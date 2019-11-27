Вольфганг Пихлер: «Отстранение на четыре года станет катастрофой для российского спорта»

Бывший главный тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер прокомментировал рекомендацию комитета соответствия ВАДА отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.

— Сейчас сложно предсказать всю глубину последствий для российского спорта, так как мы не знаем, на самом ли деле производились те манипуляции, о которых говорят в прессе, — цитирует News.ru Пихлера. — Я до последнего верю, что положение в российском спорте не столь плачевно. Если же преступления будут доказаны, то отстранение на четыре года станет катастрофой для всей отрасли и особенно для молодых спортсменов, которые самые беззащитные люди в этой ситуации.