Допинг
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Допинг

Вольфганг Пихлер: «Отстранение на четыре года станет катастрофой для российского спорта»

27 ноября 2019, 19:10
Теги:

Бывший главный тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер прокомментировал рекомендацию комитета соответствия ВАДА отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.

— Сейчас сложно предсказать всю глубину последствий для российского спорта, так как мы не знаем, на самом ли деле производились те манипуляции, о которых говорят в прессе, — цитирует News.ru Пихлера. — Я до последнего верю, что положение в российском спорте не столь плачевно. Если же преступления будут доказаны, то отстранение на четыре года станет катастрофой для всей отрасли и особенно для молодых спортсменов, которые самые беззащитные люди в этой ситуации.

Дополнительная информация

https://news.ru/others/pihler-otstranenie-na-chetyre-goda-stanet-katastrofoj-dlya-rossijskogo-sporta/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир