Веерпалу-младший и Полторанин не вышли на старт гонки на ЧМ. Это может быть связано с рейдом полиции

Эстонский лыжник Андрус Веерпалу (сын знаменитого Андруса Веэрпалу), казахстанец Алексей Полторанин и австрийцы Макс Хауке и Доминик Баулдауф не вышли на старт индивидуальной гонки на чемпионате мира в австрийском Зефельде.

Ранее сообщалось, что полиция Австрии арестовала девять человек в ходе допинговых рейдов: в число задержанных вошли два спортсмена из Эстонии, два из Австрии и один из Казахстана.

Акция была проведена немецкой и австрийской полицией, ее целью являлось раскрытие международной допинговой сети. Всего были задержаны девять человек, в число которых вошли пять спортсменов.

Допинговый рейд на ЧМ. Что происходит?