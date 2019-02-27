Веерпалу-младший и Полторанин не вышли на старт гонки на ЧМ. Это может быть связано с рейдом полиции

Эстонский лыжник Андрус Веерпалу (сын знаменитого Андруса Веэрпалу), казахстанец Алексей Полторанин и австрийцы Макс Хауке и Доминик Баулдауф не вышли на старт индивидуальной гонки на чемпионате мира в австрийском Зефельде.
Ранее сообщалось, что полиция Австрии арестовала девять человек в ходе допинговых рейдов: в число задержанных вошли два спортсмена из Эстонии, два из Австрии и один из Казахстана.
Акция была проведена немецкой и австрийской полицией, ее целью являлось раскрытие международной допинговой сети. Всего были задержаны девять человек, в число которых вошли пять спортсменов.
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