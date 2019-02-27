Полиция: арестованы один спортсмен из Казахстана, два из Австрии и два из Эстонии

Полиция Австрии арестовала девять человек в ходе допинговых рейдов в австрийском Зефельде, где проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта. Как сообщает AP со ссылкой на официальное заявление властей, в число задержанных вошли пять спортсменов: по два из Австрии и Эстонии, еще один - из Казахстана.

Акция была проведена немецкой и австрийской полицией, ее целью являлось раскрытие международной допинговой сети. Также рейд прошел в немецком Эрфурте. В девяти домах проводились обыски, в ходе которых были арестованы два человека, один из которых является спортивным врачом.

Допинговый рейд на ЧМ. Что происходит?