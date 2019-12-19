Валерий Газзаев: «В ВАДА поступили, исходя исключительно из политических соображений»

Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев прокомментировал заявление президента Владимира Путина о решении ВАДА по России в ходе большой ежегодной пресс-конференции.

— Президент обозначил совершенно справедливую позицию России, — приводит слова Газзаева его пресс-служба. — Ответственные чиновники и юристы, несмотря на политические мотивировки ВАДА, должны сделать все возможное, чтобы наши чистые спортсмены приняли участие в Олимпиаде под флагом нашей страны.

Борьба еще не закончена, решение ВАДА — не окончательная точка в вопросе российского участия в международных стартах. Есть еще Лозанский арбитражный суд, за которым и будет окончательно решение. К сожалению, в ВАДА в отношении России поступили, исходя исключительно из политических соображений, отложив в сторону главный тезис олимпийского движения.