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Сегодня, 14:12

Россия признана полностью соблюдающей Конвенцию Совета Европы против применения допинга

Роман Шишов
Корреспондент

Российская Федерация признана полностью соблюдающей Конвенцию Совета Европы против применения допинга, информирует сайт Минспорта. Такой вывод содержится в докладе о соответствии РФ положениям Конвенции Совета Европы, который подготовлен по итогам оценочного визита Мониторинговой группы Конвенции в Москву 21-23 сентября 2021 года. Доклад принят всеми странами Антидопинговой конвенции консенсусом.

В документе отмечается, что в России создана всесторонняя государственная программа по борьбе с допингом в спорте. Зафиксировано, что на сегодняшний день в России разработана комплексная правовая база с целью ограничения доступности, контроля владения, распространения и продажи, а также использования в спорте запрещенных допинговых средств и допинговых методов и, в частности, анаболических стероидов.

«Доклад Совета Европы является объективным подтверждением эффективности государственной системы борьбы с допингом в спорте в России, — прокомментировал доклад Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. - Наша страна вносит весомый вклад в работу на приоритетных для Совета Европы направлениях, включая сотрудничество в сфере спорта и борьбы с допингом. Важно, чтобы результаты и предложения Мониторинговой группы нашли свое практическое воплощение. Россия уже пригласила коллег из Совета Европы в Россию для проведения открытой презентации широкого обсуждения доклада среди всех заинтересованных сторон. Рассчитываем провести такую очную встречу, как только эпидемиологическая ситуация позволит нам это сделать».

«Сегодня в России проводится системная работа по предотвращению применения допинга в спорте и формированию культуры нулевой терпимости к допингу. В целях усиления данной работы Минспорт России разработал Концепцию совершенствования механизмов ведения антидопинговой политики. В её основе — комплекс мер, направленный на повышение качества организации антидопинговой деятельности в субъектах Российской Федерации», — подчеркнул Министр.
Источник: https://minsport.gov.ru/press-centre/news/37033/
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