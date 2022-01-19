Россия признана полностью соблюдающей Конвенцию Совета Европы против применения допинга

Российская Федерация признана полностью соблюдающей Конвенцию Совета Европы против применения допинга, информирует сайт Минспорта. Такой вывод содержится в докладе о соответствии РФ положениям Конвенции Совета Европы, который подготовлен по итогам оценочного визита Мониторинговой группы Конвенции в Москву 21-23 сентября 2021 года. Доклад принят всеми странами Антидопинговой конвенции консенсусом.

В документе отмечается, что в России создана всесторонняя государственная программа по борьбе с допингом в спорте. Зафиксировано, что на сегодняшний день в России разработана комплексная правовая база с целью ограничения доступности, контроля владения, распространения и продажи, а также использования в спорте запрещенных допинговых средств и допинговых методов и, в частности, анаболических стероидов.

«Доклад Совета Европы является объективным подтверждением эффективности государственной системы борьбы с допингом в спорте в России, — прокомментировал доклад Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. - Наша страна вносит весомый вклад в работу на приоритетных для Совета Европы направлениях, включая сотрудничество в сфере спорта и борьбы с допингом. Важно, чтобы результаты и предложения Мониторинговой группы нашли свое практическое воплощение. Россия уже пригласила коллег из Совета Европы в Россию для проведения открытой презентации широкого обсуждения доклада среди всех заинтересованных сторон. Рассчитываем провести такую очную встречу, как только эпидемиологическая ситуация позволит нам это сделать».