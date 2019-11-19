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ВАДА не планирует публиковать рекомендацию по статусу РУСАДА до заседания исполкома

12:20

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не планирует публиковать составленную комитетом по соответствию рекомендацию по статусу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) до заседания исполкома организации, которое пройдет 9 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу международной организации.

ВАДА даст рекомендации исполкому о статусе РУСАДА до ухода Риди

Содержание рекомендации будет основано на отчете сотрудников департамента расследований ВАДА, которые в сотрудничестве с российскими экспертами выясняли причину появления изменений в базе данных московской лаборатории. Если окажется, что с данными проводились манипуляции, комитет по соответствию должен будет рекомендовать исполкому ВАДА принять санкции к РУСАДА и российскому спорту.

В сентябре исполком ВАДА инициировал рассмотрение вопроса лишения РУСАДА соответствия международному кодексу в связи с обнаружением изменений в базе данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Сохранение целостности базы данных, которая была передана ВАДА в январе, являлось условием восстановления РУСАДА в сентябре прошлого года.

Если антидопинговое агентство подвергнется санкциям, российские спортсмены могут быть отлучены от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7150103

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