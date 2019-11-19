ВАДА не планирует публиковать рекомендацию по статусу РУСАДА до заседания исполкома

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не планирует публиковать составленную комитетом по соответствию рекомендацию по статусу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) до заседания исполкома организации, которое пройдет 9 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу международной организации.

ВАДА даст рекомендации исполкому о статусе РУСАДА до ухода Риди

Содержание рекомендации будет основано на отчете сотрудников департамента расследований ВАДА, которые в сотрудничестве с российскими экспертами выясняли причину появления изменений в базе данных московской лаборатории. Если окажется, что с данными проводились манипуляции, комитет по соответствию должен будет рекомендовать исполкому ВАДА принять санкции к РУСАДА и российскому спорту.

В сентябре исполком ВАДА инициировал рассмотрение вопроса лишения РУСАДА соответствия международному кодексу в связи с обнаружением изменений в базе данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Сохранение целостности базы данных, которая была передана ВАДА в январе, являлось условием восстановления РУСАДА в сентябре прошлого года.

Если антидопинговое агентство подвергнется санкциям, российские спортсмены могут быть отлучены от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.