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ВАДА наказало 218 российских спортсменов, основываясь на данных московской лаборатории

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) наказало 218 российских спортсменов на основе данных из московской лаборатории, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

В сентябре сообщалось, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выявило более 100 нарушений антидопинговых правил с начала 2023 года.

В декабре 2019 года ВАДА признало РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и запретило спортсменам из России выступать на крупных международных соревнованиях под своим флагом и со своим гимном.

18 сентября этого года сообщалось, что исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства обсудит процесс восстановления статуса соответствия Российского антидопингового агентства кодексу организации. Заседание исполкома состоится 22 сентября в Шанхае.

Источник: ТАСС
ВАДА
РУСАДА
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