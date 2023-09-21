Олимпийский комитет России выделил более 120 миллионов рублей на оплату антидопинговых специалистов

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, какую сумму организация выделила на оплату труда антидопинговых специалистов.

«Мы разработали программу подготовки антидопинговых координаторов для федераций, она начала действовать в 2021 году, скоро можно будет подводить промежуточные итоги. Мы проанализировали деятельность 80 специалистов в области антидопинга. Свыше 120 миллионов рублей ОКР перечислил на оплату труда этих специалистов. По этой программе прошли не менее 150 человек, из которых и были отобраны специалисты по работе в антидопинговом направлении», — приводит РИА Новости слова Позднякова.

По его словам, еще одним направлением, которое в приоритете у ОКР, является образовательная и просветительская деятельность. Организация в соответствии со стандартами ВАДА утвердила план проведения мероприятий с РУСАДА. На его реализацию направлено свыше 10 миллионов рублей.

Президент ОКР отметил, что одной из важнейших задач является защита юного поколения от вреда, приносимого допингом.

21 сентября стало известно, что Россия осталась единственным крупным плательщиком, не оформившим ежегодный взнос в бюджет Всемирного антидопингового агентства. В релизе ВАДА сказано, что Россия еще не заплатила организации 1 миллион 267 тысяч долларов. Остальные крупные плательщики ВАДА внесли свои взносы.