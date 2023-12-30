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Сегодня, 20:27

ВАДА может лишить Испанское антидопинговое агентство статуса соответствия кодексу

Ана Горшкова
Корреспондент
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ВАДА.
Фото Global Look Press

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) прокомментировало информацию, что испанское антидопинговое агентство (CELAD) не сообщало о положительных допинг-пробах.

«ВАДА хорошо осведомлено о текущих проблемах, связанных с CELAD, и внимательно следит за его деятельностью, чтобы гарантировать его соответствие Всемирному антидопинговому кодексу. В рамках этого мы можем подтвердить, что существует ряд невыполненных действий, которые CELAD необходимо принять в срочном порядке. Невыполнение этого требования приведет к тому, что в отношении него будет инициирована процедура обеспечения соответствия», — сообщили ТАСС в пресс-службе ВАДА.

В организации отметили, что ВАДА всегда будет обеспечивать то, чтобы все антидопинговые организации возбуждали дела тогда, когда это необходимо в соответствии с кодексом. Также недопустимы неоправданные задержки в рассмотрении дел.

28 декабря стало известно, что нарушения CELAD происходили с 2017 по 2022 год. Организация могла использовать государственные средства для сокрытия информации о положительных допинг-тестах.

30 декабря Relevo сообщило, что защитник «Севильи» Серхио Рамос избежал расследования после отказа сдать допинг-пробу в 2018 году.

Источник: ТАСС
ВАДА
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