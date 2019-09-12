ВАДА изучает влияние препаратов от астмы на результаты спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) заказало у Ульмского университета исследование влияния на спортсменов препаратов, которые используются для лечения астмы, сообщает Sportschau.

Результаты должны показать, влияют ли медикаменты на производительность спортсменов. ВАДА готово потратить на исследование более 300 тысяч долларов.

В исследовании принимают участие 24 спортсмена, которые тренируются в двух состояниях — с медикаментами для астмы и в момент эффекта плацебо. Атлеты проходят тесты, также у них берут анализы крови и мочи, образцы мышечной ткани.

В непубличных разговорах многие спортсмены утверждают, что лекарства от астмы влияют на результаты. После чемпионата мира по лыжным гонкам президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала национальную команлу «лучшей среди здоровых» и выразила мнение, что терапевтические исключения — легализованный допинг.

Менеджер сборной Норвегии — о словах Вяльбе: «Препараты от астмы не повышают работоспособность»