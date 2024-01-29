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Сегодня, 12:28

СВР: «Деятельность главы ВАДА вызывает раздражение в спортивных кругах»

Сергей Разин
корреспондент
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Витольд Банька.
Фото Global Look Press

В пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР) сообщили, что деятельность главы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольда Баньки вызывает растущее раздражение в профессиональных кругах.

«Откровенно проамериканская, наносящая ущерб развитию мирового спорта деятельность Баньки вызывает все большее раздражение в профессиональных кругах. Уставшие от политизации мирового спорта государства стремятся укреплять спортивный суверенитет, в том числе, в сфере формулирования национальных антидопинговых законодательств», — приводит РИА «Новости» заявлении СВР.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что США активизируют усилия по срыву предстоящих в России спортивных мероприятий.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. 15 ноября директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод рекомендовал отказаться от участия в Играх дружбы.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня. В программу турнира вошли 29 видов спорта, в том числе баскетбольное и футбольное двоеборье в формате «фиджитал».

Источник: https://rsport.ria.ru/20240129/vada-1924071849.html?in=l
Витольд Банька
ВАДА
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