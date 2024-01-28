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Сегодня, 10:43

IWF отстранила 16 штангистов из России, включая чемпиона мира Иванова

Алина Савинова
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Штангист Александр Иванов.
Александр Иванов.
Фото Getty Images

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) назначила временное отстранение 16 российским штангистам на основании базы данных LIMS московской антидопинговой лаборатории, сообщает ТАСС.

Отмечается, что спортсмены отстранены на основании данных о нарушении ими в 2012 году антидопинговых правил. Большинство из них уже давно не принимают участие в тяжелоатлетических соревнованиях.

В этот список попал двукратный чемпион мира Александр Иванов, которого МОК в 2016 году после перепроверки допинг-пробы лишил серебряной медали Олимпиады-2012.

Помимо Иванова, среди отстраненных Алексей Юфкин, Армен Казарян, Рамазан Расулов, Дмитрий Иваненко, Александр Сафарян, Сослан Гаглоев, Альберт Саяков, Евгений Коломиец, Мартин Сабанчиев, Эдуард Межгихов, Ваник Мкртумян, Георгий Сидаков, Татьяна Кренделева, Сергей Дементьев и Валентин Пономарев.

Источник: https://tass.ru/sport/19837971
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