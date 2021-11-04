В РУСАДА отреагировали на информацию о возможной дисквалификации Ничушкина

Исполняющий обязанности главы РУСАДА Михаил Буханов прокомментировал «СЭ» информацию о возможной дисквалификации форварда клуба НХЛ «Колорадо» Валерия Ничушкина.

По информации «СЭ», речь идет о допинг пробе, которую брали допинг-офицеры ИИХФ, предположительно, на юниорском чемпионате мира в Сочи.

— Уведомило ли РУСАДА Ничушкина о положительной пробе?

— Это не наш спортсмен, он не находится под нашей юрисдикцией, он международный. Все вопросы по нему должны рассматриваться Международной федерацией хоккея. Мы не имеем к этому никакого отношения. По международному стандарту, когда появляется та или иная информация о положительной пробе, организация, которая осуществляет обработку результатов, не в праве давать комментарий, потому что в каждом деле присутствуют персональные данные. Всегда до момента вынесения дисквалификации это все конфиденциально. Повторюсь, это не наша юрисдикция.

— Даже если это было перед Олимпиадой в Сочи, все равно обращаться в Международную федерацию хоккея?

— Да. Потому что мы берем срез сейчас, все, что происходит сейчас при настоящем регулировании. Мы берем срез нормативов нынешний. В обычном праве бывает такое, что при рассмотрении дела настоящего берется норма, которая действовала в предыдущий период. В антидопинговом урегулировании такого нет. Все рассматривается здесь и сейчас. Международная федерация хоккея очень ревностно относится к международному стандарту по обработке результатов. А на практике, к примеру, в прошлом году мы довольно быстро опубликовали дисквалификацию, которую они вынесли, а они предъявили, что это произошло слишком быстро, так не надо.

— Если все будет доказано, последуют дисквалификация на уровне сборной?

— Да. Если речь идет о существенно запрещенном препарате, то это дисквалификация на 4 года. Но это гипотетически, потому что я не в праве в принципе рассуждать в этом вопросе.

— Но не на клубном уровне?

— Если мы говорим о применении дисквалификации, это вообще ко всему относится, ко всей активности, это если по антидопинговым нормам. Другое дело, что здесь конкурируют антидопинговая система, кодекс и регулирование, которое есть в хоккее. Я отвечаю с позиции кодекса. Там говорится, что дисквалификация исключает спортсмена на время из спортивной жизни.