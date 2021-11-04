Стало известно, почему Ничушкина могут дисквалифицировать за допинг спустя 8 лет

«СЭ» стали известны подробности дела российского форварда «Колорадо» Валерия Ничушкина. Ранее «Чемпионат» сообщил, что 26-летнему хоккеисту грозит четырехлетняя дисквалификация за употребление тестостерона.

По данным «СЭ», пробу, в которой обнаружили тестостерон, брали допинг-офицеры ИИХФ, предположительно, на юниорском чемпионате мира в Сочи, а не РУСАДА.

ВАДА имеет право на перепроверку проб в течение 10 лет с использованием новых методов, что объясняет такой большой промежуток между событиями.

В текущем сезоне Ничушкин провел 1 матч за «Колорадо» и набрал 1 (0+1) очко.