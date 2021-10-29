Экс-заместитель министра спорта Украины и бывший президент легкоатлетической федерации Украины Игорь Гоцул в интервью Meta-ratings прокомментировал расследование ВАДА в отношении антидопинговой службы Украины, а также рассказал, какие санкции могут быть применены к украинскому спорту.

— На ваш взгляд, какое наказание понесет Украина после опубликованного отчета расследования ВАДА, в котором говорится о нарушении правил Национальным антидопинговым центром Украины?

— В первую очередь будет решаться вопрос, соответствует ли Национальный антидопинговый центр Украины кодексу ВАДА. Это стандартная процедура, предусмотренная кодексом. Как только возникают какие-то подобные истории, специальный орган занимается рассмотрением таких вопросов и потом выносит предложения о применении наказаний. Очевидно, что из опубликованного отчета становится ясно, что украинский центр не соответствует этому кодексу.

Рассмотрение этого вопроса на заседании ВАДА будет обязательно и с учетом обнародованных обстоятельств. Есть большая вероятность, что наш центр признают не соответствующим кодексу. Кодекс ВАДА, в свою очередь, предусматривает ограничения для спортсменов из определенных стран, в которых антидопинговые центры не соответствуют кодексу ВАДА.

Эти ограничения состоят в следующем: во-первых, на территории страны не могут проводиться международные соревнования, чемпионаты и турниры, во-вторых, спортсмены таких стран не могут принимать участия в международных соревнованиях за пределами страны. В-третьих, результаты спортсменов на внутренней арене могут не признаваться на международной арене.

— Когда Украине стоит ожидать решений о наказании от ВАДА? Могут ли они быть применены к украинским спортсменам уже перед зимней Олимпиадой 2022 года, которая стартует в феврале?

—Это зависит от того, в какой срок ВАДА рассмотрит итоги расследования по Украине и вынесет решение о наказании. Я не исключаю, что это произойдет очень быстро и в скором времени. В этой связи действительно встанет вопрос об участии украинских спортсменов в зимней Олимпиаде.