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В Госдуме отреагировали на информацию о допинге у двух российских гребцов перед Олимпиадой

12:52
Российские гребцы Никита Моргачев (крайний слева) и Павел Сорин (крайний справа). Фото Getty Images
Российские гребцы Никита Моргачев (крайний слева) и Павел Сорин (крайний справа). Фото Getty Images
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» информацию Telegram-канала Baza о нахождении мельдония в пробах российских гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина перед Олимпиадой в Токио (Япония).

«Вне зависимости от вида спорта, мы обязаны соответствовать кодексу ВАДА. Поэтому все наши спортсмены должны соблюдать все прописанные требования и внимательно следить за всеми изменениями. Это плохая новость. Надо понять все нюансы этой ситуации, выслушать спортсменов. Всё возможно, нужно дождаться официальных заявлений и вскрытия пробы Б. Часто бывают случаи, когда первый результат ошибочен. Они ребята взрослые, ответственные, поэтому сейчас не надо кидать камни, а дождаться всех результатов», — сказал Свищев «СЭ».

По информации Baza, Моргачев и Сорин уже исключены из заявки на Олимпиаду. Спортсмены считают, что мельдоний мог оказаться в их организмах из-за пищевых добавок, которые они принимали по согласованию с тренерским штабом.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

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Сергей Федоров все материалы автора

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