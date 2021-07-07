В Госдуме отреагировали на информацию о допинге у двух российских гребцов перед Олимпиадой

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» информацию Telegram-канала Baza о нахождении мельдония в пробах российских гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина перед Олимпиадой в Токио (Япония).

«Вне зависимости от вида спорта, мы обязаны соответствовать кодексу ВАДА. Поэтому все наши спортсмены должны соблюдать все прописанные требования и внимательно следить за всеми изменениями. Это плохая новость. Надо понять все нюансы этой ситуации, выслушать спортсменов. Всё возможно, нужно дождаться официальных заявлений и вскрытия пробы Б. Часто бывают случаи, когда первый результат ошибочен. Они ребята взрослые, ответственные, поэтому сейчас не надо кидать камни, а дождаться всех результатов», — сказал Свищев «СЭ».

По информации Baza, Моргачев и Сорин уже исключены из заявки на Олимпиаду. Спортсмены считают, что мельдоний мог оказаться в их организмах из-за пищевых добавок, которые они принимали по согласованию с тренерским штабом.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.