Губерниев выступил с жесткой критикой в адрес гребцов сборной России, которых подозревают в допинге

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» информацию о том, что в пробах двух гребцов из сборной России обнаружили мельдоний перед Олимпиадой в Токио (Япония). Ранее об этом сообщил Telegram-канал Baza.

«Я просто в ужасе! Очередной удар в спину лично мне! Только мы собрали команду, которая на что-то может рассчитывать, и тут такое. Ребят, что у вас происходит в Федерации, в команде? Это уже не просто прошлый век, это позапрошлый век! Сейчас нам расскажут о случайностях, но я в это не верю. Это вопиющий непрофессионализм и преступная халатность! Люди пропустили предыдущую Олимпиаду, сейчас пропустят еще одну. Большие «молодцы»! Мы в очередной раз будем выглядеть балбесами в глазах гребцовского мира», — сказал Губерниев «СЭ».

По информации источника, Моргачев и Сорин уже исключены из заявки на Олимпиаду. Спортсмены считают, что мельдоний мог оказаться в их организмах из-за пищевых добавок, которые они принимали по согласованию с тренерским штабом.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.