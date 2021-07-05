РУСАДА на 5 лет дисквалифицировало двукратного чемпиона Европы по боевому самбо Ибрагимова
14:33
Двукратный чемпион Европы по боевому самбо Хадис Ибрагимов дисквалифицирован на пять лет за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Отсчет дисквалификации назначен с 15 апреля 2021 года.
26-летний самбист является действующим бойцом ММА, в которые россиянин пришел после победы на чемпионате Европы по боевому самбо (2016). На его счету 8 побед и четыре поражения — все в UFC. Также Ибрагимов — бывший чемпион M-1 Challenge в полутяжелом весе.
В течение карьеры в смешанных единоборствах боец стал чемпионом Европы в весе до 100 кг (2019).
Дополнительная информация:
https://rusada.ru/news/disqualification/all-russian-sambo-federation05/
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