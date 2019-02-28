Три лыжника признались в использовании кровяного допинга на чемпионате мира в Зефельде

Два австрийских лыжника и один спортсмен из Казахстана признались в использовании кровяного допинга на чемпионате мира в Зефельде и предоставили соответствующую информацию полиции, информирует Kurier. Ранее эти атлеты вместе с двумя эстонскими лыжниками были задержаны австрийской полицией в ходе антидопингового рейда.

Спортсмены подозреваются в допинговых махинациях, связанных с переливанием крови. В настоящее время они отпущены из полиции, однако следствие по этому делу продолжается. Лыжникам грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, в среду в Зефельде и Эрфурте были задержаны девять человек по подозрению в допинговых манипуляциях, в том числе пять спортсменов: по двое из Австрии и Эстонии, а также один из Казахстана. По информации СМИ, это австрийцы Доминик Балдауф и Макс Хауке, эстонцы Андрус Веерпалу и Карел Таммъярв, а также казахстанец Алексей Полторанин.

В Зефельде проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта.

Допинговый рейд на ЧМ. Что происходит?