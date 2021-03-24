Тихонов поддержал заявление Вяльбе о терапевтических исключениях норвежцев

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал заявление главы Федерации лыжных гонок Елены Вяльбе. По ее словам, сборная Норвегии тренируется на равных с российской командой, но обыгрывает остальных из-за терапевтических исключений.

«Могу только поддержать Вяльбе! Не думаю, а уверен, что они употребляют препараты. Бороду вытирают, финишируют в соплях — годами, десятилетиями», — заявил Тихонов «СЭ».

Также Тихонов объяснил, почему ВАДА наказывает только российских спортсменов.

«Нас наказывают потому, что мы идиоты. Спортивная медицина отсутствует. Закон о допинге отсутствует. Почему показываем пальцем на кого-то? Разберитесь в своем огороде. Это намного полезнее и интереснее», — добавил Тихонов.

Ранее всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) ответило на слова Елены Вяльбе о том, что прогресс норвежских лыжников связан с использованием терапевтических исключений.

Пресс-служба агентства объяснила, что спортсмены нередко страдают от астмы из-за большой интенсивности вентиляции легких, поэтому прием ингаляционных лекарств не запрещен. Кроме того, в случае неотложной медицинской помощи, врачи могут прописать любое вещество, указанное в списке запрещенных веществ и методов их приема ВАДА. Дело отдельного спортсмена должно соответствовать критериям предоставления терапевтического исключения. (Константин Колмаков)