РУСАДА готово выплатить штраф Всемирному антидопинговому агентству

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выплатит Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) штраф и компенсацию после того, как согласует с Министерством финансов РФ сумму выплат, сообщает ТАСС.

«РУСАДА с самого начала находится в постоянном контакте с ВАДА по вопросу выплат. Если говорить про сумму в 400 тысяч швейцарских франков, то РУСАДА, действующее в рамках российского законодательства, все финансовые документы уже отправило на согласование в Минфин. Нам необходимо получить все требуемые подтверждения о целевом использовании. ВАДА мы уведомили, что процесс идет, и как только получим подтверждение, сразу все будет выплачено.

Что касается второй требуемой суммы. В данный момент идет согласование, мяч находится сейчас на стороне ВАДА", — заявили ТАСС в пресс-службе РУСАДА.

17 декабря Спортивный арбитражный суд вынес решение о том, что РУСАДА должно в течение двух лет погасить все расходы ВАДА в размере $ 1,27 млн, которые были расходованы во время изучения подлинности данных московской лаборатории в 2019 году. Дополнительно РУСАДА обязано выплатить до 17 марта 2021 года общую сумму в размере 400 тыс. швейцарских франков в качестве взноса на покрытие юридических расходов, понесенных в связи с разбирательством в CAS. Также должен быть выплачен штраф в размере 10% от дохода РУСАДА за 2019 год или $ 100 тыс. В случае несвоевременной выплаты будут начислены проценты в размере 5% годовых.

25 января РУСАДА объявило о своем решении не подавать апелляцию на решение CAS.