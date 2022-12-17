Свищев — об истечении действия санкций, наложенных CAS: «Не уверен, что это полное восстановление нашего спорта»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал для «СЭ» истечение действия санкций, наложенных решениями Международного спортивного арбитража по результатам процесса между ВАДА и РУСАДА в 2020 году.

«Это единственные, но, на мой взгляд, незаконные подтвержденные CAS санкции, которые признала Россия, но не все россияне. Это решени CAS, которое мы исполняем, но не признаем. Решение истекает сегодня, но насколько это решит наши вопросы? Не уверен, что это полное восстановление нашего спорта, потому что уже придумали новые санкции — по рекомендации МОК практически все Федерации не допускают до международных соревнований, а также у нас запрет на проведение соревнований крупных. Конечно, никакого отношения к решению CAS это не имеет. Грубо говоря, санкции продолжают действовать. Еще даже более жесткие санкции — раньше нас лишали права выступать под флагом России, а сейчас запрещают участвовать в каких-либо соревнованиях. Это незаконные санкции, которые мы оспариваем», — сказал Свищев «СЭ».

Также Свищев считает, что развитие международного спорта невозможно без российских спортсменов.

«Сейчас мы неоднократно слышим робкие призывы допустить и вернуть наших спортсменов к международным соревнованиям. Все понимают, что без россиян во многом невозможно развитие международного спорта. Нет интриги, спонсоры неохотно идут. Надеюсь на здравый разум и МОКа, и господина Баха, который неоднократно заявлял противоречивые высказывания. К сожалению, многие Федерации идут на поводу у МОК, потому что он является финансирующей организацией международных федераций. Легкой победы и восстановления ожидать не стоит. Работа тяжелая, но ее надо продолжать однозначно», — добавил Свищев.

17 декабря 2020 года спортивный арбитражный суд (CAS) объявил решение по спору между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и запретил российским спортсменам выступать под флагом своей страны на протяжении ближайших двух лет.