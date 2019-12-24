Глава ОКР Станислав Поздняков пояснил дальнейшие шаги Российскогоантидопингового агентства после того, как наблюдательный совет организации выразил несогласие с санкциями ВАДА. Исполком ОКР единогласно поддержал решение набсовета РУСАДА не согласиться с санкциями ВАДА.

— Предметом санкций ВАДА является Российское антидопинговое агентство, — сказал Подзняков. — В случае несогласия РУСАДА с решениями исполкома ВАДА от 9 декабря оно напишет об этом официальное письмо. В соответствии с процедурой, теперь уже ВАДА должно будет идти в Спортивный арбитражный суд и доказывать правомерность своих претензий к РУСАДА. То есть Всемирное агентство будет истцом, а российское — ответчиком. А решение исполкома ВАДА вступит в силу, только если CAS примет соответствующее решение. До этого момента де-юре оно всего лишь рекомендации (Антон Бабошин).

Напомним, что на прошлой неделе большинство членов Наблюдательного совета РУСАДА проголосовали за то, чтобы рекомендовать Совету учредителей попытаться оспорить санкции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS).