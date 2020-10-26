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Слушания дела РУСАДА против ВАДА в CAS пройдут в смешанном формате

11:38
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Слушания в Спортивном арбитражном суде по делу Российского антидопингового агентства против Всемирного антидопингового агентства состоятся в смешанном формате, сообщает ТАСС.

Слушания состоятся со 2 по 5 ноября в швейцарской Лозанне.

Часть представителей российской стороны, в том числе адвокаты, которые защищают интересы РУСАДА, будет находиться непосредственно в Лозанне, для всех других участников этого процесса слушания будут организованы в формате онлайн-конференции.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport

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