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Сегодня, 13:35

РУСАДА сообщило о снижении количества запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в октябре получило от спортсменов 9 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) для лечения.
По информации пресс-службы антидопингового агентства, в октябре снизилось количество запросов в РУСАДА на оформление терапевтического использования — 9, в сентябре 2023 года — 15 таких запросов. Всего за 10 месяцев 2023 года было подано 94 запроса.
В 2022 году в РУСАДА поступило 78 запросов на оформление терапевтического использования.

Источник: ТАСС
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