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Сегодня, 13:07

Минспорт увеличит субсидии для РУСАДА на 2 миллиарда рублей

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Министерство спорта РФ увеличило субсидии на деятельность РУСАДА в 2024 году. Сумма выросла на 2 миллиарда рублей.

«У нас на 2 млрд увеличились субсидии на деятельность РУСАДА. Выделено 450 млн рублей на проведение турнира «Дети Азии», планируем выделить 90 млн рублей на детский футбол в Крыму», — цитирует замминистра спорта РФ Азата Кадырова РИА «Новости Спорт».

РУСАДА с начала 2023 года выявило 127 случаев нарушений спортсменами антидопинговых правил

Источник: РИА
РУСАДА
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