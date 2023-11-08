Минспорт увеличит субсидии для РУСАДА на 2 миллиарда рублей

Министерство спорта РФ увеличило субсидии на деятельность РУСАДА в 2024 году. Сумма выросла на 2 миллиарда рублей.

«У нас на 2 млрд увеличились субсидии на деятельность РУСАДА. Выделено 450 млн рублей на проведение турнира «Дети Азии», планируем выделить 90 млн рублей на детский футбол в Крыму», — цитирует замминистра спорта РФ Азата Кадырова РИА «Новости Спорт».

РУСАДА с начала 2023 года выявило 127 случаев нарушений спортсменами антидопинговых правил