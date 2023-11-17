Допинг
Новости
Статьи
Главная
Допинг

Допинг

Сегодня, 13:57

Врач Шветский — о деле по иску к Зеппельту: «Хотел бы, чтобы это было живое общение»

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хайо Зеппельт.
Фото AFP

Врач сборной России по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года Филипп Шветский рассказал о ходе заседания по иску к немецкому журналисту Хайо Зеппельту.

— Сегодня было запланировано представление доказательств, что и было сделано. Ответчик не явился, поэтому мы должны его информировать. С учетом нахождения Зеппельта за границей документы будут отправлены ему почтой. Вынесение решения будет 24 января, чтобы можно было прислать представителей или приехать очно. Документы судом приняты.

— Ваш представитель сказал, что заседание было закрытым по вашей инициативе. Почему согласились с этим?

— Заседание изначально было закрытым. Так понимаю, это правило суда, от них и была информация у нас. Не скрываю и готов рассказать и о доказательствах ответчика, и о доказательствах с моей стороны.

— Сам ответчик, скорее всего, не приедет, но, как думаете, будет ли 24 января представитель Зеппельта?

— Я бы хотел, чтобы это было живое общение. Изначально дело было публичным. Поэтому развернуть его в другую сторону надо с использованием тех же методов, которые применили они.

Шветский работал врачом сборной России на Олимпиаде в Пекине, во время которой стало известно о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее он подал иск к немецкому журналисту Хайо Зеппельту и сообществу вещательных компаний ARD о защите чести, достоинства и деловой репутации.

11 февраля вышел фильм, в нем Зеппельт в том числе сообщил, что получил от своих русскоязычных информаторов данные о том, что Шветский, о котором стало известно в связи с делом Валиевой, «не такой уж безгрешный».

Филипп Шветский
Хайо Зеппельт
0
Читайте также
Солистка Spice Girls Виктория Бекхэм замужем за легендой футбола почти четверть века
Sky Sport: Сперцян является для «Ювентуса» первой альтернативой Берарди в январе
Файзуллин назвал причиной обрушения дома в Астрахани недосмотр надзорных органов
Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы
СМИ рассказали об отъезде украинских беженцев из Польши
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Ганус: «РУСАДА борется за свою независимость через тернии»
Поляк Банька возглавил ВАДА
Для Родченкова нашли статью
Глава РУСАДА: "Мы отошли от края пропасти"
Возвращать ли медали Сочи-2014?
Кто передал ВАДА допинговую базу?
Мутко - о допинге в спорте
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Защитник, попавший в скандал в США, едет в «Ак Барс»
«Ванкувер» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Дерби «Спартак» — «Динамо» и другие события дня в КХЛ
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 6
Россия уже не лидер фигурного катания? Что с Тутберидзе?
Панарин набирает очки в 14 матчах подряд
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Дарья Садкова: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РУСАДА сообщило о снижении количества запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости