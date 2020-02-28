Руководитель РУСАДА Ганус поддержал нового президента ВФЛА Юрченко

Сегодня в Москве прошла выборная конференция Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). По ее итогам новым руководителем федерации избран Евгений Юрченко. Исполнительный директор РУСАДА Юрий Ганус, который участвовал в конференции, поделился своими соображениями по поводу произошедшего.

— Не всем выборы кажутся честными, — признался корреспондент «СЭ» Ганусу.

— Критерии были довольно жесткими и строгими, в результате большая часть кандидатов в президенты их не прошла. Никаких соприкосновений с допингом в прошлом у кандидатов ни в каком качестве быть не должно. Рабочая группа с этим согласилась.

— «Кандидатура Юрченко назначена в Администрации президента». Как относитесь к такому мнению?

— Буду оппонировать этой позиции. Почему вплоть до выборов кандидатов не появилось? Тот регламент, при котором нужно было выставлять свою кандидатуру до определенного периода, признан принятым с нарушением устава. Кандидаты могли дозаявляться вплоть до начала конференции. Но их не было!

— Почему Юрченко — не новый Шляхтин?

— Сейчас другая ситуация. Хотя с Руне Андерсон мы общались, он говорил, что Шляхтин был открыт и готов к диалогу. И до «дела Лысенко» все было вполне нормально, в рабочем режиме. Дело двигалось.

— Вас не смущает, что новый руководитель ВФЛА не из мира спорта?

— Ну и что? Я тоже откуда пришел? Мы понимаем угрозы, понимаем риски. Такой легкой атлетики, которая у нас сегодня, больше быть не должно. Он же не замешан ни в одном скандале. А что не спорта — так я тоже пришел из «оборонки». Я с кораблестроения, он из авиастроения. Главное, что он хочет работать. Собирается активно взаимодействовать с президиумом, создавать внутри него комитеты.

Да и какой тут риск? Всего шесть месяцев. Осенью новые выборы.

— Чего теперь ждать от совета World Athletics, который пройдет 11-12 марта?

— Думаю, вопрос по полном бану ВФЛА теперь снимут с повестки, эта угроза отойдет. (Владимир Иванов)