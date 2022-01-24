В США предъявлено первое обвинение по «закону Родченкова»

Американские спецслужбы нашли первого подозреваемого в нарушении антидопингового «закона Родченкова», который был принят в конце 2020 года и направлен в том числе на борьбу против организованных схем сбыта запрещенных препаратов.

41-летней житель Техаса Эрик Лира обвиняется в распространении допинга среди участников Олимпиады в Токио. Этот бизнесмен якобы наклеивал на лекарства, содержащие допинг, поддельные этикетки, а затем сбывал их под видом разрешенных препаратов.

Предполагается, что одним из клиентов Эрика была нигерийская бегунья Блессинг Окагбаре, которая сдала положительный анализ на гормон роста накануне Игр-2020 и была дисквалифицирована уже после предварительных забегов в Токио. Предполагается, что она знала о подмене лекарств. Также по делу проходит еще один спортсмен, имя которого пока не разглашается. Обвиняемый техасец называл себя в социальных сетях «кинезиологом и натуропатом», при этом не являясь лицензированным врачом. В настоящее время Лира находится в тюрьме в Эль-Пасо. Максимально наказание согласно «закону Родченкова» — 10 лет лишения свободы.