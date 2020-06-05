Работа по судебному процессу между РУСАДА и ВАДА должна находиться под вниманием правительства и Министерства спорта

Помощник президента РФ Игорь Левитин заявил, что работа по судебному процессу между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) должна находиться под вниманием правительства и Министерства спорта РФ.

— Продолжается наша работа по защите прав и интересов российских спортсменов, — цитирует Левитина ТАСС. — Вы все знаете — Спортивный арбитражный суд сейчас продлил сроки рассмотрения вопроса. Но тем не менее это работа, которая должна быть под вниманием правительства и министерства.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне опубликовал даты своих слушаний по делам спортсменов и организаций. Слушания по делу «ВАДА против РУСАДА» намечены на 2-5 ноября.