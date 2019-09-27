«Просим проверить этичность высказываний гендиректора РУСАДА». Письмо Анцеилович

Бывший генеральный директор РУСАДА Анна Анцелиович — о заявлениях главы Российского антидопингового агентства Юрия Гануса. Анцелиович просит изучить его высказывания офицерами РУСАДА.

«Дорогие дамы и господа!

Мои клиенты, которых я представляю в связи с продолжающимся расследованием по обвинениям в якобы использовании запрещенных методов, а именно внутривенного вливания в объеме больше допустимого, были удивлены узнать 18 сентября, что уже установлено/подтверждено, что они использовали переливание крови. Так было заявлено генеральным директором РУСАДА Юрием Ганусом в интервью французской газете L'Equipe. Мы считаем это грубым нарушением положения о конфиденциальности статьи 14 Общероссийских антидопинговых правил и Всемирного антидопингового кодекса, а также статей 2.3.1 и 2.5.3.1 кодекса РУСАДА по этике. Мы бы хотели попросить Офицера РУСАДА по этике изучить эти публичные высказывания генерального директора РУСАДА.

Тем не менее, мы не смогли найти никакой информации относительно персоны Офицера по этике, к кому мы можем обратиться, или способов связи с этим Офицером, его или ее контактов. Сайт РУСАДА об этом молчит. Как мы поняли из резюме прежнего внешнего Офицера РУСАДА по этике, мистера Ханнеса Любитча, его контракт с РУСАДА истек в октябре 2018 года.

Будем благодарны, если вы быстро предоставите нам имя и контакты нового офицера РУСАДА по этике.

С наилучшими пожеланиями

Анна Анцеилович»

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