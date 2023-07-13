Правительство лишило Минспорт полномочий по установлению антидопинговых правил

Правительство Российской Федерации приняло решение лишить Министерство спорта РФ полномочий по приему нормативных актов, в которых устанавливаются общероссийские антидопинговые правила. Как информирует ТАСС, соответствующее постановление опубликовано в четверг на официальном портале правовых актов.

В мае этого года вступил в силу закон, наделяющий Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вместо Минспорта полномочиями по утверждению общероссийских антидопинговых правил.

Эти изменения обусловлены итогами проведенного Всемирным антидопинговым агентством аудита деятельности РУСАДА, в результате которого было выявлено несоответствие отдельных положений в законодательстве и Всемирном антидопинговом кодексе в части предотвращения допинга в спорте.