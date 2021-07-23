Песков: «С проблемами допинга сталкиваются все страны, как и Россия»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия, как и все другие страны, сталкивается с допинговыми проблемами.

«С этими проблемами сталкиваются все страны, сталкивается и Россия. Но хочу обратить ваше внимание, что самого начала президент Путин решительно заявлял о неприемлемости допинга и подчеркивал нашу решимость в борьбе с различными проявлениями допинга в спорте.

Путин является убежденным сторонником чистого спорта высоких достижений", — приводит слова Пескова ТАСС.

В конце 2020 года CAS вынес решение о том, что Россия на два года лишилась возможности проводить крупные старты, а спортсмены будут выступать без национального флага на всех чемпионатах мира, а также на Олимпиадах в Токио и Пекине. Изначально Россия была дисквалифицирована на четыре года.

В случае победы российского спортсмена или команды будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского.