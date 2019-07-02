Павел Колобков: "Россия выполняет все договоренности с ВАДА"

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что Россия выполняет все договоренности ВАДА. 2 июля пресс-служба ВАДА сообщила, что 298 спортсменов РФ подозреваются в нарушении антидопинговых правил на основании переданных агентству данных Московской антидопингово лаборатории. Первая партия данных (150 проб 43 спортсменов) уже была передана международным федерациям.

- Российская сторона выполняет все договоренности. Мы тесно взаимодействуем с ВАДА и продолжим оказывать содействие экспертам, - цитирует "РИА Новости" Колобкова. - Сейчас определены 298 спортсменов, данные которых подозрительны и будут дополнительно проверены. Следует дождаться результатов экспертизы, а не делать предварительных выводов. По ее итогам международные федерации сочтут факты доказательств достаточными или нет. Если спортсмен нарушил антидопинговые правила, он будет дисквалифицирован. Россия является сторонником чистого спорта.