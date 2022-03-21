Легкоатлетка Лашманова дисквалифицирована за допинг и лишится золотых медалей Олимпиады-2012 и ЧМ-2013

Олимпийская чемпионка по спортивной ходьбе Елена Лашманова дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил на основании базы данных московской лаборатории (LIMS). Об этом сообщает независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

Срок дисквалификации начинается с 9 марта 2021 года. Ее результаты, показанные с 18 февраля 2012 по 3 января 2014 года, будут аннулированы. Она будет лишина золотой медали Олимпийских игр 2012 года и чемпионата мира 2013 года.

Ранее она была дисквалифицирована на два года за использование запрещенных препаратов, которые были обнаружены в ее организме в ходе контроля 4 января 2014 года.