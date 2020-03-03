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МОК публично не комментирует подделку подписей Родченкова

17:10
Яна Романова (слева), Ольга Зайцева (по центру) и Екатерина Шумилова. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Яна Романова (слева), Ольга Зайцева (по центру) и Екатерина Шумилова. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Пресс-служба Международного олимпийского комитета отказалась комментировать заявления российской стороны в деле «Зайцева, Вилухина, Романова vs МОК» в CAS. Вчера адвокат российских биатлонисток Алексей Панич заявил, что подписи Григория Родченкова поддельные, а сегодня уточнил, что суд это подтвердил.

— МОК не комментирует слушания, которые еще не завершились, — заявили в пресс-службе в ответ на запрос «СЭ».

Напомним, в ноябре 2017 года по решению олимпийского комитета были аннулированы результаты Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой. Это означает лишение их серебра в эстафете, а также серебра Вилухиной в спринте. (Дмитрий Кузнецов)

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