МОК публично не комментирует подделку подписей Родченкова

Пресс-служба Международного олимпийского комитета отказалась комментировать заявления российской стороны в деле «Зайцева, Вилухина, Романова vs МОК» в CAS. Вчера адвокат российских биатлонисток Алексей Панич заявил, что подписи Григория Родченкова поддельные, а сегодня уточнил, что суд это подтвердил.

— МОК не комментирует слушания, которые еще не завершились, — заявили в пресс-службе в ответ на запрос «СЭ».

Напомним, в ноябре 2017 года по решению олимпийского комитета были аннулированы результаты Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой. Это означает лишение их серебра в эстафете, а также серебра Вилухиной в спринте. (Дмитрий Кузнецов)