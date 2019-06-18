Министр спорта Чувашии: "Применения допинга на данный момент в нашей республике нет"

Министр физкультуры и спорта Чувашии Михаил Богаратов заявил, что фактов применения допинга в Чувашии за последнее время не выявлено. РУСАДА в понедельник сообщило что отдел расследований зафиксировал факты нарушения антидопинговых правил в одном из спортивных училищ республики. Было опрошено более 140 человек, где по результатам выявили 60 случаев несоблюдения требований. По словам заместителя директора РУСАДА, по меньшей мере треть подозреваемых спортсменов были несовершеннолетними.

- Есть применение допинга, а есть нарушение процедурных правил. Применения допинга, я вас уверяю, на данный момент в нашей республике нет, - цитирует ТАСС Богаратова. - В плане какой-то профилактической работы в части применения допинга или нарушения антидопинговых процедур в нашей республике делается огромный объем работы. Это и семинары, и встречи, и занятия со спортсменами, тренерами, руководителями подведомственных учреждений.