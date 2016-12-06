Микаэль Расмуссен: "Глюкокортикостероиды подавляли мое чувство усталости"

Профессиональный велогонщик, лучший горный гонщик "Тур де Франс" 2005-2006 датчанин Микаэль Расмуссен подчеркнул, что на протяжении карьеры использовал запрещенные препараты для подавления усталости. По его словам, это было возможным благодаря терапевтическим исключениям, которые выписывали врачи команды "Рабобанк".

– Мне рассказали, что такое терапевтические исключения, когда я подписал свой первый контракт с шоссейной командой, – подчеркнул в эфире Первого канала Расмуссен. – Мы все планировали заранее. Врач говорил: "Окей, вы выписываем терапевтическое исключение". И в нужный момент ты начинаешь применять препарат. Так что мы всегда были готовы к большим гонкам. Глюкокортикостероиды подавляли мое чувство усталости. Я мог тренироваться дольше, чем обычно. Я мог терять в весе, не теряя при этом силу. Это, конечно, бесценно для велосипедиста.