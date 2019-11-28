Михаил Дегтярев: «С точки зрения законодательства мы исполнили всю дорожную карту ВАДА от 2015 года»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев отметил, что в настоящий момент у России самое передовое законодательство в области борьбы с допингом.

— Любые комментарии до решения исполкома ВАДА пользы никакой не принесут, — цитируют «РИА «Новости» Дегтярева. — Будет решение — будут и дальнейшие действия с нашей стороны, ответственные лица известны, механизмы понятны. С точки зрения законодательства мы всю дорожную карту ВАДА от 2015 года исполнили.

В 2017 и 2018 годах мы внесли все изменения в российское законодательство, касающиеся борьбы с допингом. Законодательство наше самое передовое, инструментарий чиновникам и функционерам от спорта дан полный. Если будут высказаны какие-то дополнительные рекомендации по законодательству — мы их рассмотрим.

Исполком ВАДА рассмотрит российский вопрос на заседании в Париже 9 декабря.