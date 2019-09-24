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Маргарита Пахноцкая: «Очень вероятен так называемый ускоренный процесс принятия решения по РУСАДА»

16:53

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая оценила вероятность ускоренного процесса принятия решения ВАДА по отстранению сборной России от Олимпиады-2020.

— Свой отчет отдел расследований направляет в комитет по соответствию ВАДА, а комитет по соответствию, получив данные, дает рекомендации исполкому ВАДА, — заявила Пахноцкая Спорт РБК. —  Очень вероятен так называемый ускоренный процесс, который прописан в п.9.5 Стандарта по соответствию. Будет вынесено решение по соответствию базы данных Московской лаборатории, который применит исполком ВАДА.

Ранее появилась информация, что данные лаборатории за 2011-2015 год, переданные российской стороной, содержат признаки манипуляций. ВАДА запустило процедуру несоответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

ВАДА ждет от России оправданий. Олимпиада в Токио под угрозой? //
«До отстранения России от Олимпиады еще далеко». ВАДА — о ситуации вокруг базы данных российских спортсменов

Дополнительная информация

https://sportrbc.ru/news/5d88edba9a79477fa6b4d17e?ruid=uUjlB12DzvQqv5UpAwfkAg==

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