Колобков ожидает, что ВАДА завершит анализ данных Московской лаборатории к середине марта

Министр спорта РФ Павел Колобков ожидает, что ВАДА завершит анализ базы данных Московской антидопинговой лаборатории к середине марта, сообщает ТАСС. ВАДА получило копию базы данных проверки допинг-проб за период с 2011 по 2015 год из московской лаборатории в начале 2019 года, результаты анализа могут стать основанием для открытия допинговых дел в отношении российских спортсменов.

- Думаю, где-то в середине марта будут определенные итоги их перепроверки, - сказал Колобков. - После этого по согласованной процедуре они будут запрашивать все пробы, которые сейчас находятся в опечатанном виде и являются вещественным доказательством по уголовному делу, которое расследует Следственный комитет, будут запрашивать ряд проб, но мы полностью открыты сейчас. Мы постоянно находимся в контакте, договорились, что когда будут определенные выводы, наши эксперты поедут туда и будут обсуждать их. Мы считаем, что где-то к середине марта ВАДА закончит эту работу и будут первые выводы.