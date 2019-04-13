Источник: прежнее руководство РУСАДА похитило из бюджета больше миллиарда рублей

Новое руководство Российского антидопингового агентства (РУСАДА) выявило финансовые нарушения в деятельности предшественников на сумму свыше миллиарда рублей, утверждает Mash. Смена руководства произошла в 2017 году. По данным источника, при проверке бухгалтерии выяснилось, что организация закупала оборудование у фирм-однодневок для сбора биоматериалов по ценам на 40–50% выше рыночной.

Документы якобы подписывал тогдашний директор РУСАДА Никита Камаев, который скончался в 2016 году. После проверки было возбуждено уголовное дело – будут искать всех виновных и устанавливать точную сумму ущерба.