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Испанская полиция раскрыла схему продажи эритропоэтина и изъяла крупнейшую партию допинга

18:48

В Испании полиция раскрыла сеть сбыта допинга, сообщает AFP. Была разоблачена преступная группировка, которая распространяла запрещенный препарат эритропоэтин.

Обнаружено более 850 капсул вещества, это крупнейшая обнаруженная партия допинга в Европе за всю историю. Также обнаружены сотни предварительно заполненных шприцов, которые хранились в не самых подходящих для этого условиях.

Указано, что управляли сетью граждане Сербии. Один из них проживал в Барселоне. Препарат они получали благодаря связям с одним из медицинских учреждений Кадиса.

Полицейские составляют список возможных получателей препарата, среди которых «большое количество спортсменов разного уровня, как в Испании, так и за рубежом из различных видов спорта». Указано, что среди потенциальных клиентов группировки могли быть жители Италии и Франции.

Сообщается, что сеть работала не менее десяти лет и рекламировала свои товары на различных сайтах на разных языках. Таких сайтов было не менее семи.

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