Глава ВАДА: «Самый трудный год в нашей жизни, нам пришлось столкнуться с беспрецедентными проблемами»

Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька подвел итоги 2020 года.

«Это был трудный год, возможно, самый трудный в нашей жизни. Нам пришлось столкнуться с беспрецедентными проблемами. Однако этот год также показал, что если мы объединимся, несмотря на наши разногласия, мы сможем смотреть в будущее с надеждой. Желаю вам всего наилучшего в 2021 году», — написал Банька в Twitter.

17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) огласил решение по делу между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

Было принято решение, что российские спортсмены могут участвовать в международных стартах и Олимпиадах только под нейтральным флагом до 16 декабря 2022 года.