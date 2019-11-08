Глава ВАДА: «Решение об участии России на Олимпиаде-2020 должно быть принято до конца года»

Новый президент ВАДА Витольд Банька? рассказал, когда будет принято решение участия России на Олимпиаде-2020 в Токио.

— Решение об участии российских спортсменов на Олимпиаде-2020 должно быть принято до конца текущего года, — заявил Банька в эфире Польского телевидения. — Наверняка ситуация в этом году будет выяснена, будут приняты конкретные решения и рекомендации на будущее, в том числе и Олимпийские игры.

Олимпийские игры-2020 пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

Российская сторона в октябре ответила ВАДА на 31 вопрос о причинах появления изменений, выявленных в результате проверки базы данных московской лаборатории, которая содержит результаты допинг-тестирования российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Если ВАДА сочтет объяснения неубедительными, комитет по соответствию рекомендует исполкому ВАДА применить санкции к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА), что поставит под угрозу выступление российских спортсменов на международных соревнованиях, в том числе Олимпийских играх.