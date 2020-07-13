Глава ОКР Поздняков заявил, что аудит выявил ряд существенных нарушений в финансовой деятельности РУСАДА

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что углубленный аудит, назначенный советом учредителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА), выявил ряд существенных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности организации.

— Вопреки утверждениям гендиректора Юрия Гануса, углубленный аудит выявил ряд существенных нарушений финансово-хозяйственной деятельности РУСАДА, — заявил журналистам Станислав Поздняков. — Наблюдательный совет РУСАДА даст оценку итогам аудита. Он соберется в течение 10 дней. До этого итогового решения наблюдательного совета Юрий Ганус сохранит свой пост.

Аудит деятельности за 2018 и 2019 годы был инициирован учредителями РУСАДА (ОКР и Паралимпийским комитетом России) и проведен в мае 2020 года.

— Генеральный директор Ганус без разрешения учредителей РУСАДА провел аудит за 2018 год. Его провела компания, которая не входит даже в топ-100 рейтинга аудиторских компаний России. К тому же итоги этого аудита генеральный директор хотели провести задним числом. Это вызвало вопросы у учредителей. После этого была выбрана компания «Финэкспертиза», входящая в топ-10. Она провела аудит за 2018 и 2019 год. Мы получили результаты в мае и были удивлены многим вещам. В ближайшее время мы опубликуем полный отчет на сайтах ОКР и ПКР, — добавил Поздняков. (Тимур Ганеев)