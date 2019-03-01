Эстонский лыжник Таммъярв: "Использовал кровяной допинг на многих соревнованиях"

Эстонский лыжник Карел Таммъярв, который был задержан за применение кровяного допинга на чемпионате мира в австрийском Зефельде, признался, что пользовался запрещенными препаратами с 2016 года.

- Начнем с начала. У меня был разговор с Мати Алавером, который сказал мне, что есть контакт - если хочешь начать бегать на лыжах быстрее, то в Германии есть врач. Я принял решение, что да, хочу получить помощь от кровяного допинга, - приводит слова Таммъярва портал rus.delfi.ee. - Летом 2016 года мы взяли кровь, на чемпионате мира в Лахти это не принесло особого успеха, потому что я был болен. Мы использовали это на многих соревнованиях, следов от этого не оставалось.

Так же и здесь, но немецкая таможня в сотрудничестве с австрийской полицией организовала большую операцию. За нами следили и организовали рейд. После того, как ко мне приходил сотрудник немецкого врача, который вколол мне мою кровь при подготовке к классическому забегу на 15 км. После этого я 36 часов был под стражей, дал показания, рассказал им значительно детальнее и подробнее, как все происходило.

Не сказали, какое наказание предстоит. Для меня это освобождение, что я могу говорить с вами так, что руки не дрожат. Хорошо, что это закончилось, но мне, разумеется, очень тяжело.

Напомним, в среду в Зефельде и Эрфурте были задержаны девять человек по подозрению в допинговых манипуляциях, в том числе пять спортсменов: по двое из Австрии и Эстонии, а также один из Казахстана. По информации СМИ, это австрийцы Доминик Балдауф и Макс Хауке, эстонцы Андрус Веерпалу и Таммъярв, а также казахстанец Алексей Полторанин.

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